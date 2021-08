Sconcerti: “La Juve è l’unico club con cui Ronaldo non ha vinto la Champions”

Durante il programma tv Pressing il giornalista Mario Sconcerti ha commentato l'addio di Ronaldo e le colpe della Juve

"Ronaldo ha dato quello che doveva, è mancata la Juve. Non è mai stato un simpaticone. A Manchester ha vinto la Coppa dei Campioni, a Madrid la Champions, non l'ha vinta a Torino. Con la Juve è l'unico club con cui non ha vinto la coppa. Dipende dalla squadra. Ma perché discutiamo Ronaldo e non Allegri e la squadra?".