Sconcerti: “La vera novità del caso Insigne è questa. Scelta Toronto inevitabile”

A Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha commentato la scelta delle ultime ore di Lorenzo Insigne. Accostato anche all'Inter la scorsa estate, il giocatore del Napoli ha firmato per Toronto per luglio. Ecco il pensiero di Sconcerti: "La novità del caso Insigne non è che un napoletano lasci Napoli, tanti napoletani illustri lo hanno già fatto, né che vada a giocare in un campionato lontano; la diversità è che a un giocatore come Insigne sia stato offerto un contratto inferiore a quello in atto. Non giudico l’opportunità, quella non mi spetta. Ma non si può dire che dietro la scelta del Napoli non ci sia una strategia. Che è questa: il calcio italiano è in piena inflazione, il valore dei giocatori si è abbassato negli ultimi tre anni di oltre un terzo. E’ conseguente che anche l’ingaggio debba essere diminuito.