Sconcerti: “Lautaro e Dzeko? Il vero problema dell’Inter di oggi è questo”

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo ha parlato così verso il derby di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Inter

Alessandro Cosattini

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, a TMW Radio, ha parlato così verso il derby di Coppa Italia di questa sera tra Milan e Inter: "Può essere possibile che l'Inter non faccia più le coppe e così ci sarà più tempo per loro per riposare. Certo che hanno problemi tattici, come le altre squadre; è un problema comune. Continuiamo a cercare una squadra perfetta ma non ce l'abbiamo in Italia in questo momento. Bisogna vincere le partite e se si è più forti è più facile, quando si è attaccati dagli altri è più complesso".

Quali i problemi per Dzeko e Lautaro?

"Il problema è più complesso. Dzeko ama partire da dietro, Lautaro non è un vero centravanti, deve giocare accanto ad un'altra prima punta. Mi sembra che l'Inter abbia un problema offensivo: Sanchez sta facendo male, Dzeko ha fatto due gol nelle ultime partite. Certamente un Lautaro in forma dà di più, ma c'è qualcosa nel gioco che non funziona. Dumfries e Perisic sono due grandi ali che saltano spesso l'uomo e mettono in mezzo palloni interessanti ma solo per Dzeko, i giocatori come Lautaro e Sanchez sono lasciati in una zona ibrida del gioco. C'è un problema di gioco in questo momento. La situazione è in evoluzione: cambiano gli avversari e le soluzioni, non c'è una regola fissa".

Quanto servirebbe al Milan prendersi un trofeo?

"La festa soddisfa tutti, ma se dobbiamo essere sinceri il Milan è una squadra che non c'entra niente con il proprio passato, così come tutto il nostro calcio è diverso. Il vero problema è la povertà tecnica e quella economica complessiva. Chi ha dei soldi, in questo momento deve investire. Senza troppa paura. Adoro Pioli ma non mi sembra che il Milan abbia questa completezza".