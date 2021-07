Sconcerti: “Mancini ha fatto qualcosa di impensabile. Barella? Gol da Maradona”

Tra le pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato così la vittoria dell'Italia di Mancini nei quarti di finale di Euro 2020

"Mancini ha fatto qualcosa di impensabile, ha cancellato la complessità, la faziosità, il campanilismo e ha chiesto improvvisamente di giocare veloci. Non precisi sempre, solo veloci. È crollato un mondo, è finita una canzone che sembrava starci addosso come un inno nazionale (...). Gli ultimi del racconto sono Barella e Verratti, uno dentro un gol da Maradona, l’altro dovunque e sempre con intelligenza. Questo ha deciso a Monaco, l’intelligenza del gioco, non la bellezza, quella è una conseguenza. Sono felice. Capita poche volte che un cronista possa dirlo, ma mi sono emozionato e ringrazio".