Sconcerti: “Vlahovic? Firmi, altrimenti la Fiorentina prenda Raspadori o Scamacca”

Le considerazioni dell'esperto giornalista a proposito del futuro dell'attaccante viola

Mario Sconcerti, nel suo ultimo intervento ai microfoni di TMW, ha parlato di quale dovrebbe essere a suo giudizio il futuro di Vlahovic nella Fiorentina: "Dipende da lui, eppure sembra sempre della Fiorentina la colpa. Il giocatore sta dicendo che resta, il suo procuratore no... Chi dice bugie? Personalmente, visto che ha mercato: o firma adesso un prolungamento del contratto oppure lo vendo e prendo Raspadori, oppure Scamacca, o qualunque altro. Basta si vedano i soldi, visto che quelli di Chiesa per esempio ancora non si sono visti. Mai essere schiavi di un giocatore, un'azienda non può rimanere ferma, deve andare avanti. Se, come leggo, Vlahovic chiede 6 milioni significa che vuole andare via, che qualcuno glieli darebbe. Allora lo cedi e ti concentri su chi arriva a sostituirlo".