Sconcerti: “E’ tempo che Zhang parli e ci dica che vita dovrà avere l’Inter”

Tra le colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti, giornalista, ha lanciato questo messaggio alla famglia Zhang, proprietaria dell'Inter: "Se una società ha bisogno di vendere i suoi giocatori, ha il diritto di farlo. Se la famiglia Zhang non può più permettersi l'Inter, deve chiedersi se non sia il momento di rinunciarvi. Non so se oggi Skriniar resterà o se ne andrà, è il principio che non è più resistibile. E' una continua fuga in avanti, un affannoso correre per trovare soldi. Se è solo questione di tempo, un'azienda può anche vivere alla giornata. Se non c'è limite all'inappetenza, allora la cura ha il dovere di essere drastica.