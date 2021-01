Marchetti: “Inter, sconfitta che fa rumore. Mercato? Oggi l’occasione più allettante…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha commentato nell’editoriale su TuttoMercatoWeb la sconfitta dell’Inter a Marassi contro la Sampdoria, confrontandola a quella del Napoli di Gattuso in casa contro lo Spezia. E il mercato entra nel vivo…

“La sconfitta dell’Inter e quella del Napoli fanno rumore. Simili per come sono arrivate, per la mancanza di concretezza in zona gol, per le occasioni sprecate. Il mercato non aiuterà: il Napoli non ha particolari necessità, l’Inter (preventivamente dovrà occuparsi però delle uscite, Eriksen e Pinamonti) potrebbe andare alla ricerca di una punta. Ed è attenta alle occasioni che può regalare il mercato: ecco perché Eder oggi sarebbe la più allettante. Oggi”.