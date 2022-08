Scontro Conte-Tuchel, multa per entrambi e una giornata di squalifica per il tedesco

Finisce con una multa e una squalifica di una giornata l'acceso scontro tra Antonio Conte e Thomas Tuchel. All'ex tecnico dell'Inter è stata comminata una multa da 15mila sterline. Una giornata di squalifica e 35mila sterline di ammenda al tedesco che comunque potrebbe essere in panchina per la gara contro il Leeds in programma sabato.