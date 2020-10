Scoppia la bolla della Juve: “Imbarazzo dopo il discorso di Agnelli, animate discussioni per…”

Dopo appena due giorni dagli ormai famosi avvenimenti legati a Juventus–Napoli, partita mai giocata, si è bucata anche la bolla bianconera e almeno quattro giocatori del club di Torino rischiano di essere segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento fiduciario. Buona parte della squadra bianconera si trova ancora al J Hotel in isolamento fiduciario. Lunedì in 7 però hanno lasciato l’albergo, 4 di loro per recarsi all’estero (Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado). Cristiano Ronaldo, invece, si è aggregato al Portogallo ieri.

Sono passati solo due giorni dalla battaglia sul rispetto dei protocolli, che ha inficiato lo svolgimento di Juve-Napoli . “L’imbarazzo a Torino è notevole, dopo il discorso di Agnelli sulla fedeltà bianconera ai protocolli. Ci sono state animate discussioni per trattenere giocatori che però hanno preferito fare di testa propria, al contrario di altri — gli azzurri Bonucci e Chiellini, l’azzurrino Frabotta, il francese Rabiot, il polacco Szczesny o il gallese Ramsey — che sono rimasti nella bolla: la lasceranno tra oggi e domani, se anche l’ultimo tampone sarà negativo. Non è chiaro se le federazioni straniere implicate abbiano richiesto permessi speciali all’Asl. «A me nessuno ha riferito nulla», ha detto il direttore Carlo Picco”.

(Repubblica)