Scudetto al rallentatore: Inter, Milan e Napoli, media punti bassa. Chi allunga?

Erano dieci anni che la prima in classifica, dopo ventisei giornate di campionato, aveva raccolto così pochi punti

Se l'Inter non ride, Milan e Napoli fanno altrettanto: le prime tre della classifica stanno procedendo al rallentatore, e nessuna sembra in grado di prendere il largo. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "Uno scudetto al rallentatore. Sono dieci anni tondi dall'ultima volta che la prima in classifica, dopo ventisei giornate, aveva raccolto così pochi punti. Anche allora comandava il Milan, in testa con 54, ma la Juve seconda a 52 alla fine vinse il primo dei nove scudetti consecutivi. Una stagione sotto certi aspetti storica. Questa, perlomeno, è appassionante: tre squadre nello spazio di due lunghezze. Per ritrovare un campionato altrettanto ingarbugliato bisogna fare un salto indietro di vent'anni, stagione 2001-2002.