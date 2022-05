Scudetto, l’Inter spera nei tifosi Berardi e Raspadori e nell’obiettivo Scamacca

I nerazzurri, per bissare il successo dalla scorsa stagione, possono solamente vincere contro la Sampdoria e sperare nel Sassuolo

Lo scudetto sembra ormai aver preso la strada di Milanello, ma la matematica lascia ancora una piccola speranza all'Inter: i nerazzurri, per bissare il successo dalla scorsa stagione, possono solamente vincere contro la Sampdoria e sperare che il Milan perda a Sassuolo. Non ci sono altre possbilità. A tal proposito, come scrive Tuttosport, il club di viale della Liberazione può semplicemente sperare in Berardi, Raspadori e Scamacca, gioielli emiliani legati in modo diverso alla realtà interista: "Qualora Lautaro e compagni vincessero contro la Doria, e i tifosi nerazzurri Raspadori e Berardi, o magari l'obiettivo di mercato Scamacca, a 165 chilometri di distanza, siglassero una rete decisiva al Diavolo, sarebbe un tripudio nerazzurro".