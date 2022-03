Barzagli: “Milan, più chance scudetto. Ma sarà lotta equilibrata”

L'ex Juve ha parlato della battaglia per il titolo del campionato di Serie A e si è soffermato sugli uomini chiave delle rivali

«Il Milan ha più chance delle altre rivali di vincere lo scudetto». Lo ha detto Andrea Barzagli, ex giocatore della Juventus che ha parlato della lotta scudetto e ha sottolineato come i rossoneri abbiano dalla loro un buon calendario specie nella prossima giornata di campionato quando Inter e Napoli affronteranno rispettivamente Juventus e Atalanta.

Quanto agli uomini chiave del finale di stagione ha aggiunto: «Istintivo dire Ibrahimovic, però penso che al Milan una spinta in più possa arrivare da Leao e Giroud. Il Napoli dipende molto da Osimhen, che mancherà tanto nella prossima sfida, all’Inter servono i gol di Lautaro mentre nella Juve Vlahovic può essere l’uomo in più». In generale la sfida scudetto secondo Barzagli si giocherà "fino all’ultima giornata perché le squadre rivali a turno si sono alternate in testa e nessuna è mai riuscite a prendere il largo sulla seconda".