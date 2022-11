Scudetto dopo 5 sconfitte? Non è impossibile, ma mai nessuno come l’Inter

Il ruolino dell'Inter in campionato è abbastanza preoccupante, soprattutto in trasferta. La squadra di Inzaghi in 13 gare ha già rimediato 5 sconfitte, eccessive per chi vuole competere per le prime posizioni.

"Troppe 5 sconfitte per pensare di vincere lo scudetto? In realtà no. In diverse stagioni, infatti, la Juventus (ma nessun’altra squadra) è riuscita a laurearsi campione d’Italia con 5 capitomboli e anche più durante il torneo. La prima volta, nel 1995/95, quando addirittura il campionato era a 18 squadre, i bianconeri scivolarono ben 7 volte. Stesso numero anche in occasione dell’ultimo tricolore nel 2019/20. E 5 pure nel 2012/13, nel 2015/16 e nel 2016/17, vale a dire durante periodo d’oro dei 9 titoli di fila . La verità però è che negli ultimi anni, proprio a causa di un predominio netto, la Juve spesso e volentieri conquistava lo scudetto in anticipo, finendo per rallentare nel finale e quindi rimediando qualche sconfitta. Non a caso, nella storia della serie A, non ci sono state squadre campioni che avessero raccolto 5 sconfitte nelle prime 13 gare giocate", analizza il Corriere dello Sport.