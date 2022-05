Scudetto, tutto in 90 minuti: la Lega ha pronta una doppia festa, i dettagli

Il campionato di Serie A si chiuderà domenica, con Milan e Inter a giocarsi il tricolore: gli scenari del dopo partita

"La Lega serie A ha deciso di disputare alle 18 i match Sassuolo-Milan e Inter-Samp. Si è scelto di non giocare alle 15 per schivare le alte temperature di fine maggio e non creare problemi di ordine pubblico alla Questura. La Lega serie A ha preparato una doppia festa, due coppe scudetto che vinca il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Città del Tricolore, o l’Inter a San Siro, nel caso lo stesso giorno del Triplete di Mourinho: 22 maggio. A premiare la squadra campione d’Italia dovrebbe essere il presidente della Lega, Lorenzo Casini. Non può essere in due posti nello stesso momento: andrà a Reggio Emilia, a San Siro ci sarà l’a.d. Luigi De Siervo, entrambi con personale della Lega al seguito".

"In caso di vittoria del 19° scudetto del Milan, la festa esploderà subito sul prato del Mapei, davanti a non meno di 10 mila tifosi milanisti. Ieri il sito del Sassuolo è andato in tilt per le troppe richieste di biglietti. E poi? L’ipotesi più quotata è al momento la classica sfilata a bordo di un bus scoperto per il centro di Milano, con arrivo in piazza Duomo, cuore e simbolo della città".

"L’Inter, anche per scaramanzia, non ha preparato l’eventuale festa a sorpresa. L’anno passato, in piena pandemia, dentro lo stadio non c’erano tifosi. Arrivarono fuori, la squadra li salutò da una delle torri di San Siro. Poi festa per le strade. In caso di scudetto nerazzurro il party si farà a San Siro, poi la squadra festeggerà in privato. La sfilata in pullman per le vie della città non è a oggi prevista, ma non serve un largo preavviso per trovare un bus a due piani e arrivare in Piazza Duomo, in ogni caso cuore della festa".