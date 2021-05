Scudetto Inter, Eder: “Complimenti a tutti i ragazzi e a Conte per il grande lavoro”

Il messaggio dell'ex centravanti nerazzurro dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter

"Complimenti Inter, Campioni d’italia!! Complimenti a tutti i ragazzi e al mister Conte per il grande lavoro fatto". Questo il messaggio pubblicato sui social da Eder, ex centravanti dell'Inter e del Jiangsu, per la vittoria dello scudetto del club nerazzurro. Nel messaggio non figura il nome di Suning, aspramente criticata dallo stesso attaccante italo-brasiliano nelle scorse settimane.