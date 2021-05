Scudetto, Godin: “Complimenti all’Inter, ai miei ex compagni e ai suoi tifosi”

Il messaggio del centrale del Cagliari per la vittoria dello scudetto da parte della sua ex squadra

"Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto". Questo il breve messaggio di Diego Godin, ex centrale dell'Inter oggi al Cagliari, per congratularsi con il club nerazzurro per la vittoria del suo diciannovesimo scudetto.