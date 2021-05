CorSera – Scudetto Inter, Conte la password. È questo il segreto del tecnico

Undici lunghi anni dopo, l'Inter è tornata a cucirsi sul petto lo scudetto. Gran parte del merito va sicuramente ad Antonio Conte

Undici lunghi anni dopo, l'Inter è tornata a cucirsi sul petto lo scudetto. Gran parte del merito per questa splendida cavalcata va sicuramente ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dal suo primo giorno ad Appiano, ha stravolto tutto e cambiato tante cose per riportare l'Inter in alto. "L’allenatore ha smontato l’Inter dal profondo, ha ricostruito il grattacielo interista, ne è poi diventato pietra angolare. Il club ha ritrovato orgoglio e credibilità, in Italia e in Europa. Il neonato scudetto è una ripartenza non il punto d’arrivo. Lui e la proprietà sono riusciti a mettere in bacheca un trofeo, a riportare nelle piazze e per le strade di Milano e d’Italia la felicità del popolo, libero da un incubo", sottolinea il Corriere della Sera.