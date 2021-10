Scudetto, Inter favorita per i bookie: nerazzurri davanti al Napoli. Juve e Milan…

Le quote dei bookmakers sullo scudetto dopo la settima giornata di Serie A con i successi di tutte le big Inter, Napoli, Juve e Milan

La Serie A 2021-22 non ha ancora trovato padrone. Questo inizio di campionato vive ancora sul filo dell’equilibrio come si evince anche dall’evolversi della lotta scudetto. Per gli esperti di 888sport.it, però, i favoriti al titolo sono i campioni d’Italia in carica dell’Inter, nonostante l’attuale terzo posto in classifica. La vittoria degli uomini di Inzaghi vale 3 volte la posta davanti al Napoli, grande sorpresa di inizio stagione, ancora a punteggio pieno dopo sette giornate. Il terzo titolo della storia partenopea vale 3,75 volte la posta.