Serie A, il Milan torna favorito per lo Scudetto: le quote del duello con l’Inter

Il pensiero dei bookmakers sulla sfida a distanza tra rossoneri e nerazzurri per la vittoria del titolo

La sera del possibile sorpasso si è trasformata in una notte da dimenticare al più presto per l’Inter, battuta in casa del Bologna e sotto di due punti in classifica rispetto al Milan. In un finale di campionato che non concede più errori i rossoneri di Pioli ora sono davanti sulla lavagna scommesse antepost di Betaland e si giocano campioni d'Italia a 1,80, mentre l'Inter passa da essere la favorita a quota 1,35 a seconda opzione a 1,95. Non si escludono i miracoli e per ora altre due squadre sono ancora in gioco: il Napoli è proposto a 150, la Juventus è a 300.