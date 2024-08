Secondo il supercomputer Opta, è l'Inter la grandissima favorita per lo scudetto 2024-2025. Come si evince dallo studio di Opta Analyst, infatti, i nerazzurri sono favoriti con il 79,2%. La squadra di Inzaghi è data invece al secondo posto con il 13,8%, al terzo posto con il 4,4% e al quarto posto con l'1,4%. Che l'Inter non riesca ad entrare tra le prime 4 è un'opzione piuttosto remota secondo Opta: il quinto posto è dato allo 0,7%, il sesto posto allo 0,3% mentre il settimo posto allo 0,01%.