Bissare lo scudetto non sarà facile : Simone Inzaghi ne è consapevole, e ha voluto battere su questo tasto nel corso di tutta la preparazione estiva. Troppo recenti i casi di Milan e Napoli, incappati in stagioni difficili dopo aver conquistato il tricolore. Senza dimenticare che in casa Inter l'ultimo allenatore in grado di vincere due campionati consecutivi fu José Mourinho.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter scoprirà le risposte strada facendo. Ma che ripetersi in Serie A sia materia complicata è un dato di fatto. Dal ciclo della Juventus in poi nessuna squadra ci è riuscita. E per trovare due scudetti consecutivi vinti dall'Inter bisogna tornare a José Mourinho tra il 2008 e il 2010. Ecco: Inzaghi va alla rincorsa di Mou. Ci va inseguendo il bis in campionato. E poi, altra storia, provando a giocarsi ancora una volta una finale di Champions. In fondo, è quel trofeo che segna la differenza tra Simone e il portoghese, almeno dentro la storia nerazzurra. È questione di testa, anche qui. Ecco perché Inzaghi vuole subito risposte convincenti".