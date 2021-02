Inter, Condò: “Conte, bene le scuse. Ma confuto quanto ha detto sui modelli educativi”

Il giornalista ha commentato le parole del tecnico nerazzurro che ha chiesto scusa per quanto accaduto all'Allianz Stadium

Paolo Condò si è riferito alle parole di Conte in conferenza stampa quando si è scusato per la reazione alle provocazioni che sono arrivate da campo e tribuna: «Sono d'accordo sul fatto che Conte abbia fatto bene a chiedere scusa. Ma confuto quello che ha detto Conte in buona fede, sicuramente. Non considero i calciatori e i dirigenti come modelli educativi. Questi che arrivano a questi vertici di tensione non sono modelli educativi. Sono professionisti che a volte danno uno spettacolo bello. Mi piacciono i valori di perseveranza di resistenza ma per i modelli educativi mi rivolgo altrove».