Sconcerti: “Argentina e Brasile è il caso che tornino a vincere. Sorpresa? Il Portogallo”

Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Mondiale e delle sue favorite per la vittoria finale

Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Mondiale e delle sue favorite per la vittoria finale:

“E’ facile, sono sei. Quattro europee: Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, più due sudamericane: Brasile e Argentina. La mia sensazione è che il Mondiale stia tornando verso il Sudamerica. L'Argentina non vince da 36 anni, il Brasile da 20. Forse è arrivato il tempo che tornino a vincere”.

“Il Portogallo. E’ una nazionale che è a suo agio nelle grandi competizioni, le ha pure vinte, mi riferisco all’Europeo del 2016. Ha un grande campione come Cristiano Ronaldo e un fuoriclasse come Leao: lo so, sembra sempre un po’ svagato, ma se trova l’equilibrio può decidere una partita”.