Nella sua lunga camera non ha mai giocato in serie A e ora è tentato da questa avventura. Oltre al Grifo, ci sarebbero altre squadre di A

E' David De Gea l'obiettivo per la porta del Genoa per sostituire Josep Martinez, accasatosi all'Inter. Lo spagnolo è attualmente svincolato e, secondo il Secolo XIX, fu cercato anche dai nerazzurri lo scorso anno: "Prima di svincolarsi dallo United, era stato premiato come miglior portiere della Premier per la stagione 2022/2023. L'ultimo anno si è allenato con un preparatore personale.