Non solo Taremi, tra i nuovi arrivati in casa Inter a stupire tutti c'è anche Josep Martinez . Il portiere, arrivato dal Genoa, sta mettendosi in mostra in questi primi allenamenti evidenziando le qualità che hanno portato al suo acquisto.

"C’è un giocatore che sta piacendo particolarmente in questi giorni di ritiro ad Appiano. Ed è Josep Martinez, il portiere arrivato dal Genoa, che si allenando con Inzaghi. Il dualismo con Sommer non è ancora fisicamente iniziato - il rientro dello svizzero è fissato per il 30 luglio - ma intanto lo spagnolo sta stupendo per la personalità e per il carattere. Le doti tecniche erano già note, come pure la capacità di giocare il pallone con i piedi. Ma dal punto di vista mentale il portiere sta raccogliendo grandi consensi. Inzaghi ha già chiarito le gerarchie pubblicamente: sarà Sommer a partire titolare, ruolo peraltro ampiamente conquistato con il rendimento della scorsa stagione", sottolinea La Gazzetta dello Sport.