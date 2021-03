Inter: Lukaku-Lautaro, solo una coppia in Europa ha segnato più gol. Replicato…

I due giocatori nerazzurri, insieme, hanno messo a segno 33 reti e hanno segnato nella stessa partita per otto volte finora

Eva A. Provenzano

Sempre insieme, segnano, crescono, stanno trascinando l'Intercon i gol, con il carisma. Lukaku e Lautaro solo in Serie A hanno segnato in totale 33 gol (19 il belga, 14 l'argentino). Sono secondi in Europa solo alla coppia Muller-Lewandowski che ne han fatti 31.

La replica

Grazie a loro due anche la giornata di Torino alla fine si è risolta. Perché è stata complicata la gara contro i granata ed era stato messo in conto. Ma i conti bisogna farli pure con loro due che già nel girone di andata erano andati in gol nella stessa giornata contro Fiorentina, Benevento, Torino e Crotone. Hanno replicato nel girone di ritorno contro Benevento, Lazio, Milan e Torino. Pure loro lo sanno che i loro gol pesano tanto.

Il gol di Lautaro, che ha eguagliato ieri il record di 14 reti in Serie A, è stato celebrato prima con un brindisi mimato con Sanchez e Hakimi, poi con la A di Agustina, la compagna. E infatti la vittoria l'ha dedicata alla sua famiglia in generale.

Non è stato da meno Lukaku. Pure in una giornata più tosta per lui ha risposto presente quando il compagno d'attacco si è procurato un rigore. Non ci ha pensato neanche due volte a infilarlo alle spalle di Sirigu quel pallone che vale il 19esimo gol in stagione. Anche perché aveva un po' di fame, non segnava da due giornate.

(Fonte: CdS)

15 marzo 2021 (modifica il 15 marzo 2021 | 19:31) © RIPRODUZIONE RISERVATA

[an error occurred while processing this directive]