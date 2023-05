Finale Champions, cambia la sede? Ipotesi remota, Budapest alternativa a Istanbul

Secondo il Corriere dello Sport, nel caso in cui i disordini previsti in Turchia rendessero necessario uno spostamento, l'alternativa alla città turca sarebbe Budapest, attuale sede della finale di Europa League:

"Intanto, l’Uefa tiene monitorata la situazione in Turchia, per capire se ci saranno problemi dopo il ballottaggio del 28 maggio per l’elezione del presidente della Repubblica. L’ipotesi di spostamento è assai remota e non ci sono allarmi in questo senso. Ma, nel caso, con ogni probabilità, sarebbe Budapest (sede della finale di Europa League) l’alternativa a Istanbul".