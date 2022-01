Sedute personalizzate e focus su 4 giocatori: Inter, il piano in vista del derby

La sosta per le Nazionali permetterà ai nerazzurri di recuperare le energie: Inzaghi e il suo staff sono già pronti

Il tour de force di gennaio è terminato: comincia oggi la sosta per le Nazionali. L'Inter ne approfitterà per lavorare e recuperare energie e brillantezza, dopo le ultime uscite stagionali in cui tanti nerazzurri sono apparsi decisamente scarichi. Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi e il suo staff sono già pronti: "Per il derby c'è un piano e quattro giocatori da tenere sott'occhio. Il piano è una preparazione mirata per ripartire a milla, per ritrovare una brillantezza smarrita anche per colpa di due partite durate 120 minuti nel giro di una settimana. Ecco perché il tecnico insieme al suo staff, dopo tre giorni e mezzo di riposo concessi ai suoi - ripresa ad Appiano fissata per mercoledì pomeriggio - strutturerà il lavoro personalizzandolo in base ai giocatori.

È una sosta inedita, questa. Al netto di Sanchez, Lautaro e Vecino e dei due azzurri che oggi dovrebbero essere chiamati dal c.t. Mancini per lo stage, Inzaghi avrà tutti a disposizione. E dunque potrà ricaricare le batterie lavorando su ciascun giocatore. Le sedute, come detto, saranno personalizzate: i carichi, al di là delle parti tattiche evidentemente comuni, saranno diversi a seconda del tipo di situazione. Quattro nomi su tutti. Uno è proprio Dzeko, l'uomo del successo con il Venezia, ma pure quello apparso tra i più in difficoltà nell'ultimo periodo. Il bosniaco conosce il proprio corpo come pochi, è abituato a lavorare sui tempi di recupero. Ora che ha molti giorni davanti, Inzaghi proverà a restituirgli freschezza atletica. Vale per lui come per De Vrij, un altro di quelli apparsi molto in difficoltà. Il terzo nome è Brozovic: con l'Empoli, cinque giorni fa, ha saltato l'unica partita stagionale. Nelle altre è stato sempre titolare. E con il Venezia ha sentito anche lui il peso di un contachilometri scaricato: in tutte le sfide di campionato è sempre stato tra i primi giocatori nerazzurri per metri percorsi in campo. Ultimo nome, Vidal. L'ha raccontato lo stesso Inzaghi due sere fa. Il cileno, squalificato in nazionale, approfitterà per aggiungere rapidità alla sua azione".