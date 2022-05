Seedorf: “Le italiane faticano in Champions? Responsabilità del governo perché…”

Nella lunga intervista al Corriere dello Sport, l'ex giocatore ha parlato anche delle difficoltà delle italiane in Champions

Intervistato dal Corriere dello Sport, Clarence Seedorf ha parlato anche della difficoltà che i club italiani riscontrano in Champions. "Le responsabilità non sono delle vostre squadre, ma del governo italiano. Perché i club tornino a essere competitivi, bisogna sbloccare il discorso degli stadi, permettere loro di costruire impianti di proprietà senza dover attendere anni per avere le autorizzazioni. I sindaci che continuano a non decidere fanno un danno ai tifosi, alle società e alle proprie città. L’Italia dal punto di vista degli stadi è uno dei pochi Paesi in Europa che non si è modernizzato e, senza gli introiti che un nuovo impianto garantisce, non intendo i biglietti, è un miracolo che le italiane abbiano una presenza importante in Europa".