Seedorf: “Lukaku ha sbagliato ad andare via. Lautaro vale Messi per l’Inter, Onana forte”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista di Inter e Milan ed ex tecnico del Camerun ha parlato anche della lotta in A, ma anche di Lukaku e Lautaro:

«Non immagino stravolgimenti. Sarà un impatto inferiore rispetto a quello del campionato sul Mondiale. Le favorite si sono preparate in fretta e al via hanno faticato Germania, Belgio e Argentina».

«Merita di stare lì, il miglior calcio è il suo. La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere».

Inter: spendiamo due parole per Lautaro e per Onana, che lei ha allenato nel Camerun?

«Lautaro è un grande giocatore ma non paragoniamo il ruolo che ha nell’Argentina e nell’Inter. In nerazzurro ha quasi il peso di Messi in nazionale. Crescerà ancora e al Mondiale 2026 farà molto bene».