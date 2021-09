Seedorf: “Dzeko con la sua esperienza aiuterà l’Inter. Il Real Madrid…”

Ospite di Amazon Prime Video nel prepartita di Inter-Real Madrid, Clarence Seedorf, doppio grande ex, ha presentato così il match

"In Champions tutti gli avversari sono forti, bisogna mantenere equilibrio. Credo che l'Inter del Triplete aveva grandissimi giocatori, ma anche una grandissima squadra, e questo non è scontato. Dzeko darà la sua esperienza per rendere il gruppo più forte. Il Real Madrid vivrà un altro anno di ricostruzione della squadra, ma hanno ancora tanti giocatori importanti per provare a vincere. Benzema è un giocatore fantastico: quando è andato via Cristiano Ronaldo, per lui è stato un bene perché ha mostrato a pieno tutta la sua qualità".