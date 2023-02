Seedorf: “Lukaku? Spero possa continuare a crescere per lui e per l’Inter”

Clarence Seedorf, ex calciatore, è intervenuto a Prime Video dopo la vittoria dell'Inter in Champions League contro il Porto. Ecco le sue parole: "Lukaku sa di non essere ancora pronto per tutta la partita, ma sa che quando è il suo momento sa fare la differenza. L'Inter ha mostrato quanto è importante avere lo spirito giusto. A Romelu ho fatto i complimenti, si merita notti così: prima di lasciare l'Inter era in un momento strepitoso. Spero possa continuare a crescere per lui e per l'Inter. Era importantissimo fare un gol, nessuno può pensare di andare ad Oporto a fare una passeggiata: puoi impostare la partita in un certo modo. Per vincere in Champions devi saper giocare in casa e fuori con la stessa personalità: non puoi fare calcoli".