Corsera – Inter, nel secondo tempo segnale chiaro di Inzaghi: “E’ meglio che…”

Secondo il Corriere della Sera, si è notata una certa differenza di livello tra Real Madrid e Inter nella gara del Bernabeu di ieri sera

"La diversità si nota anche nella gestione della gara. Preso il gol l’Inter diventa dimessa, si consegna all’avversario che non aveva nessuna voglia di strafare. Al 20’ della ripresa quando il punteggio era ancora 1-0 per il Real, Inzaghi aveva già fatto cinque sostituzioni, un segnale chiarissimo: ci siamo divertiti, pensiamo al campionato che è meglio. La sconfitta è dignitosa nel punteggio, ma si porta scorie pesanti come l’espulsione di Barella per fallo di reazione su Militao. Un pugno alla coscia del difensore del Real, un inutile isterismo che rischia di far saltare al centrocampista la doppia sfida degli ottavi".