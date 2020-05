Mercato Inter, Semedo: “Al Benfica ho realizzato un sogno. Ci tornerei solo se…”

Uno dei giocatori citati tra le contropartite che il Barcellona avrebbe offerto all’Inter per avere in cambio Lautaro Martinez è Semedo. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, sarebbe anche il nome più apprezzato – tra quelli messi sul tavolo dal Barça – dai dirigenti interisti. Proprio il giocatore ha parlato di un suo possibile ritorno al Benfica, il club dal quale è partito nel 2018 per trasferirsi a Barcellona. «Tornare? Lo vorrei fare in una fase in cui posso dare tutto e posso aiutare la squadra, non lo farei solo per i soldi, come fanno alcune persone».

A Lisbona ha vinto e su quella esperienza ha aggiunto: «È stato indescrivibile. Essere campioni per la squadra del nostro cuore è una grande soddisfazione, è un sogno diventato realtà , è stato spettacolare». In questa stagione l’ala ha giocato 29 gare ed ha fornito cinque assist. Viene valutato 32 mln di euro.

(Fonte: eldesmarque.com)