Champions, Real-Chelsea 1-1: al gol di Pulisic risponde il solito Benzema

Si è giocata questa sera la prima semifinale d'andata di Champions League tra Real Madrid e Chelsea terminata in parità, 1-1. Algol di Pulisic ha risposto Benzema. Risultato positivo per la squadra di Tuchel che ha anche segnato un gol in trasferta.