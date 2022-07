Semplici: “Bellanova? Se l’Inter ha investito su di lui vuol dire che…”

Leonardo Semplici, ex tecnico del Cagliari, ai microfoni di TuttoB ha parlato di Raoul Bellanova, suo calciatore in Sardegna e oggi nuovo acquisto dell'Inter: "L'Inter è una squadra importantissima, che dispone di giocatori di prima fascia. Raoul è un ragazzo di grande prospettiva: se la dirigenza nerazzurra ha deciso di investire su di lui significa che è pronta a scommettere sulle sue potenzialità. Certo, passando dal Cagliari all'Inter cambiano prospettive e obiettivi, ma lavorando sodo in allenamento potrà rendersi utile alla causa. È giovane e deve crescere, però ha tutte le carte in regola per imporsi".