Semplici: “L’Inter fin qui non è andata benissimo, ma è ancora la favorita per lo scudetto”

Intervenuto a Radio CRC, Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari, è ancora convinto che l'Inter sia la favorita numero uno per lo scudetto:

"Io credo che in questi ambienti sono abituati ad avere certi risultati, dopo 5/6 partite è impossibile dare un giudizio alla stagione. È vero che Inter e Juventus non stanno rispettando le aspettative. I nerazzurri hanno avuto dei passaggi a vuoto, ma sono i maggiori candidati per la vittoria dello Scudetto a mio avviso. La Juve ha perso dei giocatori per infortunio, quindi penso che bisogni aspettare 10/12 partite per capire la vera forza delle due squadre".