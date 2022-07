Semplici: “Inter rosa più forte della Serie A. Per Bellanova balzo importante”

Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Bellanova? Devo dire che in rossoblu l'ho allenato una sola settimana, l'ho conosciuto poco però dopo ha fatto un'annata positiva nonostante il campionato del Cagliari non sia stato all'altezza. È stato bravo a cogliere questa occasione, ha fatto un balzo importante in una squadra che, senza ombra di dubbio, a oggi ha la rosa più forte a livello italiano".