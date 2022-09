Semplici: “Roma regina del mercato, ma l’Inter ha la rosa più forte. Per lo scudetto…”

A TMW, l’ex allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo: “Quest'avvio di campionato mi è sembrato bello. Ci sono tante squadre che lotteranno per le prime posizione e altre 6-7 per un obiettivo diverso. Si è però allargata la forbice fra la parte sinistra e la parte destra della classifica".