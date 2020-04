Sensi: “Buona Pasqua con la speranza di tornare presto a riabbracciarci”

“Auguri di una buona pasqua a tutti!”. Stefano Sensi trascorre la domenica di Pasqua in quarantena in compagnia della sua fidanzata Giulia Amodio.



In un momento difficile come questo per l’emergenza Coronavirus, il centrocampista marchigiano dell’Inter ci ha tenuto a lanciare un messaggio a tutti i suoi fan. “Con la speranza che questo periodo difficile passi in fretta per tornare tutti a riabbracciarci!” ha scritto Sensi su Instagram accanto alla foto che lo ritrae insieme alla Amodio.