CorSera – Italia, con Sensi in apnea difficile trovare la quadra. Barella, serata anomala…

L’Italia ai piedi di Stefano Sensi. E non solo per il gol. “Quando va in apnea diventa difficile trovare la quadra, nonostante l’eccellente prestazione di Barella che corre ed è sempre nel vivo dell’azione“. Così Il Corriere della Sera definisce la prestazione del centrocampista dell’Inter, autore del gol dell’1-1 nella sfida tra la Nazionale di Roberto Mancini e la Bosnia nella prima sfida di Nations League. “Non parte titolare da febbraio e delega spesso l’impostazione a Barella: però non molla fino all’ultimo e trova il piattone quasi in spaccata (con deviazione) che porta al pareggio” aggiunge il quotidiano, che valuta da 6 la prova del calciatore di Urbania.

Tra i migliori c’è Nicolò Barella, autore di una prova da 7 per il Corriere della Sera: “Anche per lui è una serata del tutto anomala, con la stagione precedente appena conclusa e una settimana di ferie. Però no si tira mai indietro, anche in impostazione mettendoci personalità. Da leader“.