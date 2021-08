Inter, Sensi ritrovato: cos’è cambiato da Conte a Inzaghi

Il centrocampista nerazzurro sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle i problemi fisici delle ultime stagioni

Da Antonio Conte a Simone Inzaghi, nuova Inter e soprattutto nuova vita per Stefano Sensi. Dopo i numerosi problemi fisici delle passate stagioni in nerazzurro, il centrocampista sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle tutti i guai. Ne parla in particolare Tuttosport: “Alla Pinetina si ripeteva (quasi sottovoce) che Sensi avrebbe potuto essere come un nuovo acquisto dopo troppe assenze per problemi muscolari. Inzaghi e lo staff di preparatori atletici hanno cercato di cucire esercizi individuali specifici su misura delle delicate fibre del numero 12, in modo da dimenticare il brutto delle ultime stagioni conservando il bello: la capacità di Sensi di sprigionare idee e tocchi sempre azzeccati”, si legge.