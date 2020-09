Sensi: “Una rimonta voluta, contento della prestazione. Io al 100%? Vorrebbe dire…”

Stefano Sensi a Inter TV dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Una grande rimonta, una rimonta di squadra. Una rimonta voluta. Sapevamo che la Fiorentina gioca bene, sono riusciti a metterci in difficoltà. La squadra ha avuto carattere, siamo molto contenti per la vittoria. Non è facile quando entri e si è in svantaggio. Dalla panchina hai la possibilità di capire cosa manca. Ho cercato di dare il meglio di me, sono contento della prestazione. L’anno scorso mi è mancata la continuità, ho avuto un po’ di problemini ma ho lavorato su me stesso. Da questa stagione ci aspettiamo di non commettere gli errori dell’anno scorso. Puntare al massimo ed essere ambiziosi. Perché l’Inter deve sempre puntare in alto. Affrontiamo partita dopo partita e cerchiamo di andare più in alto possibile. Io al 100%? Per essere al 100% vorrebbe dire essere come all’inizio della scorsa stagione. Non so se manca ancora qualcosa. Sto lavorando L’importante è farsi trovare pronti, tutto qui”.

(Inter TV)