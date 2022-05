Samp, l’ex Sensi potrebbe non recuperare per domenica con l’Inter

L'Inter affronterà domenica sera a San Siro la Sampdoria che potrebbe non avere a disposizione il centrocampista

Come riporta Sampnews24, "SebastianGiovinco convive con il problema al polpaccio, convocato contro la Fiorentina potrebbe essere chiamato anche per l’Inter. Stessa sorte per StefanoSensi per la lieve lesione all’adduttore che potrebbe impedirgli di partecipare alle ultima gara di campionato. Sempre sotto osservazione Albin Ekdal che ha saltato la gara contro la Fiorentina per il problema legato alla fascite plantare".