CorSera – Sensi, infortuni (di ogni tipo) una costante: fermo 349 giorni in 5 anni

Il quotidiano oggi in edicola torna sullo stop in Nazionale del centrocampista dell'Inter e analizza i recenti infortuni

Il Corriere della Sera torna sullo stop accusato da Stefano Sensi in Nazionale a poche ore dalla partita contro la Lituania. Un problema fisico già superato dal centrocampista dell’Inter, ieri in gruppo e candidato a giocare dal 1’ contro la Sampdoria, a supporto di Edin Dzeko.

Ne parla così oggi il quotidiano: “Il comportamento non ha fatto piacere al c.t., ma gli stop di Sensi sono una costante. Secondo i dati di Trasfermarkt, nelle ultime cinque stagioni il centrocampista è stato fermo 349 giorni per infortunio: poco meno di un anno. Sensi ha disputato appena 30 partite di Serie A, di cui solo 13 da titolare, nei due ultimi campionati. Lo scorso gennaio l’Inter di Conte è in trasferta a Firenze. Nella formazione di partenza figura Sensi, al momento di entrare in campo al suo posto c’è Vidal: ennesimo problema muscolare durante il riscaldamento pre-partita. Il campionario dei guai di Sensi è completo: svariati infortuni e affaticamenti a adduttori, bicipite, piede, polpaccio e anche una frattura della mano. I continui stop gli hanno fatto saltare l’Europeo”, si legge.