Inter, Sensi spinge per il recupero e si allena da solo ad Appiano: “Giorno libero”

L'Inter è lanciata verso la conquista dello scudetto, scongiuri a parte. E lui, Stefano Sensi, non vuole assolutamente essere tagliato fuori

E, per farlo, ha deciso di trascorrere ad Appiano Gentile il giorno libero concesso dall'allenatore nerazzurro alla squadra dopo la vittoria ottenuta contro il Torino ieri pomeriggio. Allenamento in palestra per il centrocampista, che spera di mettersi al più presto alle spalle il lungo periodo buio, e tornare finalmente decisivo. Ecco il post: