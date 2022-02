Sensi, che impatto con la Samp: subito decisivo per Giampaolo

Il centrocampista di proprietà dell'Inter, ceduto in prestito alla Samp, è risultato subito decisivo contro il Sassuolo

"L'inserimento del debuttante Stefano Sensi è apparso fondamentale per il gioco di Giampaolo, non soltanto per il gol ma proprio per la sua capacità di dettare tempi e gestire gli spazi (ha partecipato anche alla rete che ha sbloccato il match). Dopo l'inizio travolgente dei blucerchiati, la reazione del Sassuolo stenta ad arrivare, anche per uno Scamacca appannato e per i buoni riflessi di Falcone (preferito a Audero), soprattutto in una doppia occasione di Raspadori e Traoré in chiusura di primo tempo e sulle conclusioni di Berardi e Raspadori nella ripresa. Al 63' arriva anche la rete di Andrea Conti, altro acquisto di gennaio, appena entrato: cross di Candreva su punizione e tiro al volo alle spalle di Consigli. Nel finale arriva il quarto centro su rigore e Candreva si prende il lusso di tentare (e azzeccare) il cucchiaio" racconta Gazzetta.it.