Sensi indispettito per le critiche: ecco il motivo del suo rientro anticipato

Il centrocampista dell'Inter ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale, saltando la sfida contro la Lituania

Il rientro anticipato a Milano dal ritiro della Nazionale di Stefano Sensi ha suscitato numerose polemiche. Il centrocampista dell'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, non ha mandato giù queste critiche: "Le critiche social che lo hanno investito dopo l'addio anticipato al ritiro azzurro non gli sono piaciute. Il messaggio lanciato attraverso Instagram nel primo pomeriggio di mercoledì certo non lo ha aiutato («Ragazzi non è nulla. Ci vediamo domenica allo stadio» rivolto ai tifosi dell'Inter che gli chiedevano lumi sulle sue condizioni), ma al netto della delusione che poteva avere dopo essere finito due volte in tribuna contro la Bulgaria e la Svizzera, se fosse stato al 100% difficilmente avrebbe rinunciato a giocare un match ufficiale (non un'amichevole...) nella quale sarebbe stato titolare al posto di Jorginho. Martedì un piccolo fastidio al polpaccio lo ha avvertito. Se avesse avuto davanti a sé la finale dell'Europeo avrebbe giocato? Pressoché scontato. Al tempo stesso però, a suo giudizio, rischiare un nuovo infortunio dopo un calvario di quasi due anni, non avrebbe avuto logica. Lo stesso pensiero lo ha avuto lo staff medico dell'Italia e così è rientrato a Milano con un giorno d'anticipo".