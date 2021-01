Sensi, dalla Juventus alla Juventus: è ora di chiudere il cerchio

Si è fatto male per la prima volta, da quando indossa la maglia dell’Inter, nella partita di ottobre 2019 contro la Juventus. E ora la Juve torna a San Siro e per Stefano Sensi potrebbe essere arrivato il momento di chiudere il cerchio e uscire. Uscire da infortuni, paure e tormenti che lo hanno fatto presentare come titolare nella gara contro la Fiorentina salvo lasciare l’undici di partenza dopo il riscaldamento. Problema al polpaccio, nulla di grave, ma lui non se l’è sentita di rischiare e Conte lo sta proteggendo come un panda.

Il giocatore non ha particolari lesioni, l’indurimento al polpaccio non si è rivelato problematico. Oggi Sensi è tornato ad allenarsi e sarà in panchina con la Juventus. Da lì è entrato di recente e ha fatto diverse volte la differenza. Non è detto che non possa farlo nella serata più importante. Sarebbe un modo per ricominciare e chiudere col passato. Ma dovrà mettersi alle spalle timori e difficoltà. Pure Mancini lo aspetta.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)