De Grandis (Sky): “Inter, difficoltà nel gioco: sopperisce la qualità. Quella di Sensi…”

Il giornalista di Skysport Stefano De Grandis ha analizzato la vittoria dell’Inter contro lo Spezia. «L’Inter ha reagito attraverso la qualità dei suoi giocatori. I liguri hanno giocato meglio, ma passa in vantaggio con un contropiede. Incredibile che lo Spezia incassi un gol in contropiede a San Siro. passaggio di Lautaro e Hakimi fa gol grazie anche a Provedel che non chiude sul primo palo. La squadra nerazzurra riesce con la qualità a passare sopra ad una mancanza ad una difficoltà di gioco ancora presente», ha sottolineato.

E su Sensi poi ha detto: «Il suo ingresso in campo è stato molto importante. Lui è un calciatore di qualità, che riesce a capire prima cosa deve fare. Già prima di ricevere palla alza la testa e capisce dove può andare il pallone e riesce a giocarlo quasi di prima e si è visto sull’azione nella quale ha scambiato con Lautaro e lui stesso è arrivato a tirare in porta. Stava per fare il due a zero. Poi viene fischiato il fuorigioco. Ma in quell’azione si capisce come gioca il centrocampista. Che anche quando va a difendere lascia spazio, non va in contrasto, anche lì capisce prima dove può arrivare il passaggio e intercetta l’azione facendola ripartire. Cerca di smarcarsi, guarda sempre dove sono gli avversari ed è così che ha fatto nell’occasione del cross che poi ha generato il rigore segnato da Lukaku. Una percentuale di qualità di Sensi può risolvere le cose».

(Fonte: SS24)